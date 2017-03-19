Parmağını içeceğinin içerisine soktu, ojenin rengi değişince gerçeği anladı!

Kuzey Karolina Üniversitesi'nden dört öğrenci geliştirdikleri projeyle artık içeceklerin içerisine ilaç atılıp atılmadığını içmeden önce anlaşılmasını sağladı.

Kuzey Karolina Üniversitesi’nden dört öğrenci, kadınları korumak için mükemmel projeye imza attı. Katıldığı partilerde kadınlar artık içeceklerinin içerisine ilaç katılıp katılmadığını sadece parmaklarını içeceğin içerisine batırarak öğrenebilecek.

Projenin adını ‘Gizli renkler’ koyan gençler tasarladıkları oje sayesinde ilacın içerisindeki ilacı tespit edebiliyor. Eğer parmağınızı içeceğin içerisine soktuğunuzda ojenizin rengi değiştiğinde o içeceğin ilaçlı olduğunu anlayabileceksiniz. Yapılan projeyle taciz ve tacavüz vakalarının önüne geçmeyi hedefleyen gençler polislerle de görüşmekte. Böylelikle proje hukuki açıdan da önem kazanacak ve kanıt olarak gösterilebilecek.