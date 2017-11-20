Pasifik’te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami vuruyor…

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından 1 metre büyüklüğünde tsunami dalgalarının Yeni Kaledonya'yı vurduğu açıklandı.
Pasifik’te bulunan Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada 1 metrelik tsunami dalgalarının Kaledonya kıyılarına vurduğu daha küçük dalgaların ise bir başka Pasifik adası olan Vanuatu’da görüldüğü belirtildi.
Depremin Yeni Kaledonya’nın 82 kilometre kadar doğusunda meydana geldiği ifade edildi.
Son güncelleme: 08:1220.11.2017