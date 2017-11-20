Pasifik’te 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami vuruyor…

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından 1 metre büyüklüğünde tsunami dalgalarının Yeni Kaledonya'yı vurduğu açıklandı.

Pasifik’te bulunan Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada 1 metrelik tsunami dalgalarının Kaledonya kıyılarına vurduğu daha küçük dalgaların ise bir başka Pasifik adası olan Vanuatu’da görüldüğü belirtildi.

Depremin Yeni Kaledonya’nın 82 kilometre kadar doğusunda meydana geldiği ifade edildi.