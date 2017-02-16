Pentagon yetkilisi: Suriye’ye asker gönderebiliriz

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, IŞİD'le mücadeleye hız vermek için Suriye'nin kuzeyine askeri birlik göndermenin gündemde olduğunu açıkladı.

CNN International’a konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, “Suriye’ye önümüzdeki dönemde askeri birliklerin gönderilme ihtimali bulunuyor” dedi. Ancak bunun bir teklif haline gelmediği, konunun henüz sadece tartışma aşamasında olduğunu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra Savunma Bakanı James Mattis’ten, terör örgütleriyle mücadele için 30 gün içinde yeni bir yol haritası çizmesini istemişti.

Bölgeye gönderilme ihtimali bulunan ABD askerinin görevinin ne olacağı henüz net değil ancak ABD’nin hedeflerinden birisi Türkiye’ye, Kürt güçlerinin bir tehdit olmadığını göstererek, Ankara’yla güven tazelemek.

Reuters’a konuşan ismi açıklanmayan başka bir üst düzey yetkili ise 30 günlük değerlendirme sürecinin henüz tamamlanmadığını ve Başkan Trump’a henüz sunulan bir rapor bulunmadığını ifade ederek çıkan haberlerin “spekülatif” olduğunu ifade etti.