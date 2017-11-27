Pentagon’dan flaş açıklama: PYD’yi desteklemeye devam edeceğiz

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'nin de dahil olduğu SDG'ye silah verilmeyeceği açıklanmıştı. Bugün Pentagon, SDG ile işbirliğine devam edeceklerini duyurdu.

Daha önce Ankara’ya Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri’ne “sınırlı, görev odaklı ve görevleri tamamlamaya yönelik” silahlar vereceğini söylediğini belirten Pentagon’dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Pentagon, “İçinde YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliğini sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Reuters’ın haberine göre Pentagon, “Askeri ihtiyaçlar doğrultusunda, Kürt partnerlerimize karar bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor” ifadesini kullandı.

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