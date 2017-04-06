Pepsi özür diledi, o reklamı yayından kaldırdı

Pepsi 4 Nisan'da yayınladığı, ünlü top model Kendall Jenner'ın rol aldığı reklam sosyal medyada alay konusu oldu. Firma gelen tepkiler nedeniyle reklam filmini yayından kaldırma kararı aldı.

ABD’de özellikle siyahilere karşı polis şiddeti durdurulamayan bir sorun. Pepsi de son reklamında bu konuya ve ayrımcılığa dikkat çekmek istedi. Ancak “bir Pepsi aç, sorunlar çözülsün” mesajı, meselenin hafife alındığı eleştirilerine neden oldu.

Reklamın yayınlanmasıyla sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Tweet atanlardan biri de Martin Luther King’in kızıydı. Bernice King babasının polise direndiği bir fotoğrafını paylaşarak şunu yazdı: “Keşke babam Pepsi’nin gücünü bilseydi.”

If only Daddy would have known about the power of #Pepsi. pic.twitter.com/FA6JPrY72V — Be A King (@BerniceKing) April 5, 2017

Reklam eleştiriler üzerine geri çekildi, YouTube kanalından da kaldırıldı. “Ciddi bir meseleyi hafife almak istememiştik” diyen Pepsi, reklamın yıldızı Kendall Jenner’dan da özür diledi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, “Pepsi birlik, barış ve anlayış için evrensel bir mesaj vermeye çalışmıştı. Çok açık ki hedefi tutturamadık ve özür diliyoruz. Ciddi bir meseleyi hafife almak istememiştik. İçeriği geri çekiyoruz ve Kendall Jenner’ı böyle bir pozisyona soktuğumuz için de özür diliyoruz” ifadeleri yer aldı.



Reklam, Kardashian ailesinin genç fertlerinden olan Kendall Jenner’ın fotoğraf çekimi yaptığı yerde düzenlenen bir protesto yürüyüşüyle başlıyor. Neyi protesto ettiği anlaşılamayan kalabalık içindeki bir erkeğin daveti üzerine çekimi yarıda bırakan Kendall Jenner, platin sarısı peruğunu atıyor, rujunu çıkarıyor ve elinde Pepsi’yle günlük giysileriyle yürüyenlerin arasına katılıyor. Daha sonra kalabalığın önüne geçerek gösteride görevli polislerden birinin önünde duran Kendall Jenner, elindeki Pepsi’yi polise uzatıyor. Polisin Pepsi’yi içmesinin ardından kalabalık dans etmeye başlıyor. Reklam filmi de neşeyle gülen Kendall Jenner’ın görüntüsüyle sona eriyor.