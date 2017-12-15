Peru liderinden ‘yaklaşık 800 bin dolarlık rüşvet’ iddiasına yanıt

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, danışma şirketinin 2004-2007 yılları arasında Brezilya inşaat firması Odebrecht'ten aldığı ödemelerle ilgisi olmadığını ifade ederek istifa etmeyeceğini duyurdu.

Kuczynski, televizyondan yaptığı açıklamada, Odebrecht’in öncülük ettiği konsorsiyumdan şirketi Westfield Capital’in 2004-2007 yılları arasında aldığı ve 782 bin doları bulan ödemelerle ilgili istifa çağrılarına yanıt verdi.

O dönemde şirketin yönetiminde olmadığını belirten Kuczynski, söz konusu ödemelerle ilgisi olmadığını ve bu yüzden istifa etmeyeceğini söyledi: “Peruluların lideri olarak ne onurumdan ne de değerlerimden vazgeçeceğim.”

Kuczynski, daha önce Odebrecht’ten rüşvet aldığı iddialarını da yalanlamıştı.

Odebrecht, geçen yılın aralık ayında yolsuzluk skandalına karıştığı için özür dilemiş, bunun ardından şirketin eski üst düzey yöneticileri ve yetkilileri tutuklanmıştı.

Şirketin eski Başkanı Marcelo Odebrecht, rüşvet ödediği gerekçesiyle 2016’nın Mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şirketin Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Panama ve Portekiz hükümetleriyle de uzlaşmaya varması bekleniyor.