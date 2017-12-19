Pitbull cinsi köpek sahibini yedi

ABD'nin Virginia kentinde yaşayan Bethany Lynn Stephens'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yanında sahibi olduğu iki pitbull köpeği bulunan genç kadını bulan acılı baba, "Köpeklerden birinin ağzında kızımın kaburgaları vardı" dedi.

Korkunç olay ABD’nin Virginia eyaletinde yaşandı… Goochland’ta yaşayan Bethany Lynn Stephens’ın cansız bedeni önceki gün ormanlık alanda bulundu. 22 yaşındaki kızı bulan babası, “İki köpeğin kızımın cansız bedenini koruduğunu düşündüm fakat daha sonra köpeklerden biri kızımın kaburgalarını kemiriyordu. Yaraları ölümcüldü” dedi.

Olayla ilgili soruşturma yapan güvenlik güçleri başlangıçta genç kadının bir ayı ya da vahşi bir hayvan tarafından saldırıya uğradığını düşündü. Fakat soruşturma derinleşince gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Araştırmayı yürüten Goochland Bölge Şerifi James Agnew, “Genç kadının ölümünde herhangi bir şüphe bulunmuyor. Genç kadının intihar ettiğini ya da cinayete kurban gittiğini düşünmüyoruz. Onu bir insan öldürmedi ufak boylu bir hayvanın saldırısına uğramış” dedi.

Agnew, genç kadının vücudundaki yara izlerini incelerken, “Herhangi bir cinsel saldırıya maruz kalmadığını söyleyebiliriz. Bir köpeğin saldırısına uğramış olabilir” derken genç kadının yanındaki köpeklerin Stephens’ı öldürmüş olabileceğini dile getirdi.

Şerifin açıklaması sonrasında Stephens’ın arkadaşları, “Onun köpekleri hiç öyle bir şey yapmaz. Bethany köpeklerini çok seviyordu, köpekleri de onu çok seviyordu. Bethany’nin cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.