Avrupa Parlamentosu, Polonyalı sağcı politikacının kadınlar için sarf ettiği sözler için nefret söylemi soruşturması açtı.

Polonyalı milletvekilinin “Kadınlar az kazanamalı çünkü daha az zekiler” sözlerine soruşturma açıldı

Avrupa Parlamentosu, Polonyalı sağcı politikacının kadınlar için sarf ettiği sözler için nefret söylemi soruşturması açtı.

Avrupa Parlamemtosu’nda (AP) bağımsız üye olan Polonyalı sağcı politikacı Janusz Korwin-Mikke, “Kadınların erkeklerden daha az para kazanması gerektiğini” söyleyince Avrupa’da yer yerinden oynadı.

Kadın-erkek maaşları arasındaki eşitsizliğin tartışıldığı bir oturumda söz alan milletvekili bu sözlerine gerekçe olarak kadınların “erkeklerden daha küçük, daha zayıf ve daha az zeki olduğunu” ileri sürdü.

Skandal sözlerin ardından büyük tartışmanın çıktığı oturumda Janusz Korwin-Mikke’ye en sert tepkiyi İspanyol üye Iratxe Garcia Perez’den geldi.

İspanya Sosyalist İşçi Partisi milletvekili Perez, “Bugün bu parlamentoda kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olarak bulunması ve Avrupalıları temsil ediyor olması canınızı acıtıyor ve sizi endişelendiriyor. Ben Avrupalı tüm kadınların hakkını sizin gibi erkeklerden korumak için buradayım” dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve Demokratlar Grubu da Twitter üzerinden Polonyalı üyeye yüklendi ve AP Başkanı Antonio Tajani’ye yaptırım uygulaması için çağrıda bulundu.

Tajani de konuya kayıtsız kalmayarak soruşturma başlattı.

Soruşturmaya dayanak olan kanuna göre, Parlamento üyelerinin oturumlarda onur kırıcı, ırkçı ya da yabancı düşmanlığını körükleyen bir dil (ya da davranış) kullanaması yasak.

Korwin-Mikke’nin kınama cezası alması ya da geçici olarak üyeliğinin askıya alınması söz konusu.

Daha önce de kadınların oy kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek şimşekleri üzerine çeken Korwin-Mikke, 2014 yılında tecavüz konusunda kadınları suçlayan yorumlar yaparak da gündeme gelmişti.