Pompeii kurbanı sosyal medyanın gündeminde

Pompeii'de 11.000 kişiyi öldüren yanardağın kalıntılarını inceleyen bilim insanları şaşırtıcı bir kalıntıya rastladı. Sosyal medyada gündem olan kalıntıya, "Mastürbasyon yapan adam" lakabı verildi.

Vezüv Dağı’nın MS. 79’da patlaması sonrasında 11.000 kişiye mezar olan Pompeii’de yeni bulgulara ulaşılıyor. Bölgede hizmet veren Pompeii Arkeolojik Müzesi, önceki gün Instagram üzerinden yerde eli kasık bölgesinde olan mumyalaşmış bir kalıntının fotoğrafını paylaştı.

Mastürbasyon yapıyormuş gibi görünen ceset sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “En büyük patlama burada yaşanmış”, “Son dakikalarını güzel geçirmiş”, “Eskiden kim olduğumu şimdi anladım” yorumlarını paylaştı.

Fakat bilim insanları, sosyal medyada “mastürbasyon yapan adam” lakabını alan kalıntı hakkında açıklama yapmanın erken olduğunu ve incelemenin devam ettiğini açıkladı. Konunun uzmanlarından Pier Paolo Petrone, “Bu tür tartışmalar sadece zaman kaybı” derken, Pompeii’de hayatını kaybedenlerin termal şoktan dolayı kaskatı kalabileceğinin ise gerçek olduğunu ifade etti.

Doktor Petrone, “Buradaki adam sıcak gaz ve toz bulutu yüzünden öldü ve bu sebeple ölmeden önce kol ve bacağının farklı pozisyonlarda olması normal. Pompeii’deki cesetlerin birçoğu ‘garip’ şekillerde olabiliyor” ifadesini kullandı.