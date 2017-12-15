Prens Harry ve Meghan’ın düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda nişanlandıklarını duyuran İngiliz kraliyet ailesinin haşarı prensi Harry ile oyuncu Meghan Markle'ın düğün tarihleri belli oldu.

Kensington Sarayı, Twitter üzerinden çiftin evlilik tarihini duyurdu. Açıklamada oyuncu Meghan Markle ile Prens Harry’nin 19 Mayıs 2018’de evleneceği belirtildi.

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Kraliçe Elizabeth’in torunu ve tahtın 5. varisi olan Prens Harry ile Suits dizisiyle yıldızı parlayan Meghan Markle’ın Windsor Kalesi’nde evleneceği daha önce açıklanmıştı.

Detaylar geliyor…

