Prens Harry’nin oyuncu sevgilisi gelinlik aldı

Sevilen dizilerden The Suits'te oynayan Meghan Markle ile 1 yıldır beraber olan Prens Harry'nin yakın zamanda evleneceği iddia edildi.

Kraliyet ailesinin gözde bekarlarından Prens Harry hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Son 12 aydır aktrist Meghan Markle ile beraber olan Prens Harry’nin yakında evleneceği iddia edildi.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, Kanada’da tatil yapan 35 yaşındaki Marble’ın gelinlik satın aldığını yazdı. İkiliye yakın bir kaynak, “Kanada’da arkadaşlarıyla gezerken bir gelinlik mağazasına girdi ve çok beğendiği bir gelinliği aldı. Torontolu tasarımcı Paloma Blanca’nın gelinliğini alan Marble ayrıca Augusta Jones imzalı bir başka gelinliği de denedi. Harry henüz evlenme teklifi etmedi ama yakın zamanda edebilir” ifadesini kullandı.

Çift en son Kensington Palace’ta birlikte İngiliz magazincilere yakalanmıştı.