Prensleri ayaklarından sallandırıp sorguladılar

İngiliz Daily Mail Gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldırdığı 11 prens ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Prenslerin, ABD merkezli güvenlik şirketlerinden kiralanan paralı askerler tarafından sorguya çekildiği öne sürüldü. Askerlerin itiraf almak için prensleri ayaklarından astığı ve darp ettiği belirtildi.

İşkenceleri paralı askerlerin yapmasına gerekçe olarak “polislerin yıllarca gözaltındaki prenslere hizmet etmesi” olarak gösterildi.