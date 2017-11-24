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Prensleri ayaklarından sallandırıp sorguladılar

İngiliz Daily Mail Gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldırdığı 11 prens ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

02:5924 Kasım 2017
Dünya
Prensleri ayaklarından sallandırıp sorguladılar
İngiliz Daily Mail Gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldırdığı 11 prens ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Prenslerin, ABD merkezli güvenlik şirketlerinden kiralanan paralı askerler tarafından sorguya çekildiği öne sürüldü. Askerlerin itiraf almak için prensleri ayaklarından astığı ve darp ettiği belirtildi.

“SERVETİNİ VEREN SERBEST KALACAK” Otelde tutulan prenslerin servetlerini vermeleri karşılığında serbest kalacağı öne sürüldü.

“SERVETİNİ VEREN SERBEST KALACAK”
Otelde tutulan prenslerin servetlerini vermeleri karşılığında serbest kalacağı öne sürüldü.

İşkenceleri paralı askerlerin yapmasına gerekçe olarak “polislerin yıllarca gözaltındaki prenslere hizmet etmesi” olarak gösterildi.

194 MİLYAR DOLARA EL KONDU Gözaltına alınanların 194 milyar dolardan fazla parasına el konulduğu tahmin ediliyor.

194 MİLYAR DOLARA EL KONDU
Gözaltına alınanların 194 milyar dolardan fazla parasına el konulduğu tahmin ediliyor.

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