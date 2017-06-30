Prezervatif takmayana ceza geliyor

Cinsel ilişki sektörüne sıkı bir düzenleme getiren Almanya'da yarından itibaren prezervatif kullanmayanlara 1000 euroya kadar para cezası verilecek.

Almanya’da 1 Temmuz 2017 itibariyle cinsel ilişki sektöründe köklü değişiklikler geliyor. Yapılan düzenleme kapsamında başta genelevler olmak üzere para karşılığında yapılan cinsel ilişkilerde prezervatif takmayanlara ciddi para cezaları verilecek.

Yasa kapsamında prezervatif takmadan cinsel ilişki yapılabileceğine yönelik reklam yapılması da yasaklanırken, kurala uymayanlara 1000 euroya kadar para cezası verileceği açıklandı. Öte yandan hayatını para karşılığı seks yaparak kazanmak isteyenlerin iki vesikalık fotoğrafı ile yetkili mercilere başvuru yapması ve özel kimlik alması da zorunlu hale geliyor.

Yetkililer, genelev, apartman ya da karavanlarda hayat kadını çalıştıracak kişilerin de izin alması gerektiğini açıklarken bu sayede insan kaçakçılığının önüne geçilmesinin planlandığını ifade etti. Kadınları zorla çalıştıranlara 50 bin euroya kadar ceza öngörülüyor.