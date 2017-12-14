Psikopat doktor adını ciğerlere kazımış

İngiltere, hastalarının ciğerlerine adının baş harflerini kazıdığını itiraf eden doktoru konuşuyor. Ciğer ve pankreas alanında uzmanlaşan cerrah çıkarıldığı mahkemede hastaların iç organlarına isminin baş harfini kazıdığını itiraf etti. Görevinden uzaklaştırılan cani doktor hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İngiltere’de 53 yaşındaki cerrah Simon Bramhall ülkede gündeme oturdu. Bunun sebebi ise Birmingham’daki Queen Elizabeth Hastanesi’nde görev yaptığı Şubat-Ağustos 2013 tarihleri arasında hastalarının karaciğerlerine adının baş harfini kazıması.

S ve B harflerini lazerle ciğerlere kazıdığını söyleyen ve görevinden uzaklaştırılan Bramhall bugün suçlamaları kabul etti. Hakkındaki diğer iddiaları yalanlayan ve bunların gerçek olmadığını söyleyen Bramhall’un foyası başka bir meslektaşı tarafından keşfedilmişti.

Karaciğer cerrahları özel olarak geliştirilen lazerleri ciğerlerin kanamasını durdurmak için kullanıyor. Organlara zarar vermediği belirlenen Bramhall, skandal ortaya çıktıktan sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Yetkililer cani doktor hakkında, “Yetenek ve konsantrasyonla adını yazmış” ifadesini kullandı.