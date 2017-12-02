Putin, ABD’li yönetmen Oliver Stone’u kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün daha önce ‘Putin Interviews' (Putin Röportajları) filmi için birçok kez bir araya geldiği ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'la bir kez daha Kremlin'de görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, kendisi hakkında belgesel film çeken Stone’u kabul etti. Kremlin’de bir araya gelen ikili, çay eşliğinde kısa bir görüşme yaptı.

Tarafların gündeminde ne olduğu konusunda ise bir bilgi verilmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce “Stone, burada, Moskova’da. Özel bir ziyaret gerçekleştiriyor, birkaç konferansa katıldı. Ünlü filmi yapmak için ne kadar çok vakit geçirdiklerini göz önünde bulunduran Putin, Stone’un Moskova ziyaretinden yararlanıp onunla el sıkışmak ve hatır sormak istedi” ifadelerini kullanmıştı.

Stone, Putin Röportajları filmi için iki yılı aşkın bir sürede Rus liderle röportajlar gerçekleştirmişti.