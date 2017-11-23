Putin, Erdoğan’ın sandalyesini düşürdü

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla dün Soçi'de gerçekleşen Suriye zirvesinin basın toplantısında küçük bir sandalye kazası yaşandı.

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Soçi’deki üçlü zirve Suriye’de barış için yeni bir sürecin kapısını aralarken liderlerin düzenlediği basın toplantısının bitiminde küçük bir sandalye kazası yaşandı.

Üç liderin basın toplantısının sonunda Rusya lideri Putin yerinden kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gelip elini sıktı. Erdoğan ayağı kalkarken sandalyesini geriye çekmek isteyen Putin, yanlışlıkla sandalyeyi devirdi. Üç lider basın toplantısını terk ederken görevliler sahneye gelerek sandalyeyi kaldırdı.

İşte kameralara yansıyan o ilginç görüntüler: