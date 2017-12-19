Putin: Rusya sendelememeli, baş koyduğu yoldan dönmemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın bilgi, kültür ve toplumsal alanda lider konumda olması gerektiğini ve bu alanda çok şey yapıldığını belirtti. Putin “Rusya, baş koyduğu yoldan dönmemeli” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Halk Cephesi'nin ‘Eylem Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın karşısında çok önemli ve zorlu görevler olduğunu ve tüm bunların en iyi şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

Putin, bu görevler arasında yeni bir ekonominin kurulması, Arktik, Uzak Doğu ve Sibirya dahil ülkenin tüm bölgelerinin geliştirilmesi, nüfusun korunması ve teknolojide ilerlemenin olduğunu ifade etti.

‘LİDER KONUMDA OLMALIYIZ’

Putin, halkın refahı ve toplum içindeki yoksulluk ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için de yapılması gereken birçok şey olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Elimizde tüm fırsatlar var. Çok şey yaptık. Gelişmemiz için bu engelleri kesinle aşacağız. Bilgi alanında, kültürel ve toplumsal gelişimde lider konumda olmalıyız. Bu arada kendi kimliğimizi ve geleneklerimizi korumalıyız. Önümüzde bu görevler var. Rusya asla sendelememeli, baş koyduğu yoldan dönmemeli, aksi takdirde her şeye neredeyse en baştan başlamak gerekir.”

Tıp, eğitim ve tüm diğer alanlarda teknolojik ilerleme kaydetmenin de önemli olduğunu vurgulayan Putin “Bu gibi küresel bir eğilimin dışında kalmak bizim seçimimiz olamaz” dedi.