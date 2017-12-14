Putin: Suriye’nin acısını en çok Türkiye çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu büyük basın toplantısını gerçekleştiriyor... Putin, Suriye krizine değinerek, "Suriye'nin acısını en çok Türkiye çekti" dedi.

Bu yıl yaklaşık 1600 basın mensubunun akredite olduğu etkinlikte konuşan Putin, Suriye’de 2011’den beri süren kriz hakkındaki bir soruya da yanıt verdi. Putin, “Bunun acısını en çok çeken Türkiye. Zira Türkiye, çok sayıda Suriyeli göçmeni kabul ediyor” yanıtını verdi.

Putin ayrıca, Rusya’nın göçmen sorununun çözülmesine yardım etmek istediğini söyleyerek, Suriye’deki krizi Şam’ın yalnız başına çözemeyeceğini, bunun uluslararası toplumun ortak çabasını gerektirdiğini belirtti.