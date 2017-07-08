Putin: Trump TV’de gördüğünüzden çok farklı biri

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde planlanan tüm temaslarını tamamlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin’in açıklamasından satır başları şöyle:

‘MERKEL, İKLİM KONUSUNDA BİZİMLE UZLAŞMAYA VARMAYI BAŞARDI’

Merkel, ABD’nin pozisyonu ile ilgili olarak iklim konularında bizimle uzlaşmaya varmayı başardı.

G20 zirvesinin ana konularından birileri kara para aklama, vergi kaçırma, terörle mücadeleydi.

Rusya, G20 zirvesinde dijital ekonomi ve siber güvenliğin genel kuralları konularındaki fikirlerini sundu.

G20 forumu yararlı ve ekonominin dengelenmesi konusunda katkı sunacak.

‘TRUMP İLE ÖZEL BİR İLİŞKİ KURDUK’

Trump ile özel ilişki kurduk, ABD Başkanı karşısındaki kişiyi makul bir şekilde algılıyor, hızlı analiz ediyor.

Trump TV’de göründüğünden çok farklı biri.

ABD İLE RUSYA SİBER GÜVENLİK ALANINDA ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURACAK

Rusya ve ABD spekülasyonları önlemek için siber güvenlik alanında ortak çalışma grubu kuracak.

Rusya’nın ekonomisinin gelişiminin önünde olumsuz meyiller bulunmuyor.

G20 zirvesinin konuları son derece önemli ve pratik bir yansıması var.

Trump Hamburg’daki görüşmemizde Rusya’nın ABD’deki seçimlere ‘müdahale’ konusunda birçok kez soru sordu, verilen yanıtlara kulak verdi.

Trump, Rusya’nın seçimlere müdahale etmemiş olması ile ilgili gerekçelerimizi dinledi ve kabul etti. Eğer ilişkilerimizi Hamburg’daki görüşmedeki gibi kurarsak Rusya ile ABD arasında işbirliği sağlamış oluruz.

‘UKRAYNA İLE İLİŞKİLERİN BİR AN ÖNCE DÜZELMESİNİ İSTİYORUZ’

Rusya ve Ukrayna halklarının çıkarları örtüşüyor, ancak aynı şey Ukrayna yönetimi için söylenemez.

Rusya, Ukrayna’daki durumun ve bu ülkeyle ilişkilerin bir an önce düzelmesini istiyor.

Rus muhalif Navalniy hakkında: Başkanlar seviyesindeki diyalog, sadece gerçekçi bir gündem sunabilecek olan kişilerle kurulabilir.