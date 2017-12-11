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Putin: Trump’ın Kudüs kararı, çatışmanın fitilini ateşleyebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yapıcı olmadığını ve çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini söyledi.

17:2011 Aralık 2017
Dünya
Putin: Trump’ın Kudüs kararı, çatışmanın fitilini ateşleyebilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının yapıcı olmadığını ve çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini söyledi.

Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, Filistin-İsrail krizinin çözümü için tüm tarafların çıkarlarıyla örtüşen uzun vadeli ve adil anlaşmaların yapılması gerektiğini, bunun dışındaki adımların çatışmanın fitilini ateşleyebileceğini belirtti.

Son güncelleme: 17:2411.12.2017
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