Son dakika: Putin Türkiye’ye geliyor! Kudüs de konuşulacak!

Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere 11 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya ziyarette bulunacak.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak, 11 Aralık 2017 tarihinde Ankara’ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Ankara'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Kremlin tarafından doğrulanan haberde iki ismin enerji projelerini ve “kilit uluslararası problemleri” de masaya yatırılacağı belirtildi. Perşembe günü Kudüs kriziyle ilgili telefonda görüşen ikili Trump’ın kararının bölgede barış ve istikrarı bozduğu konusunda hemfikir olduklarını açıklamıştı.

Erdoğan ve Putin, iki hafta önce Soçi’deki Suriye Zirvesi’nde bir araya gelmiş ve bu toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katılmıştı.

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