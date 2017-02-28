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‘Putin ve Erdoğan, S-400 füzelerini görüşecek’

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması ihtimalinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayındaki görüşmesinde ele alınacak konulardan biri olduğu belirtildi.
Sozcu.com.tr
17:0128 Şubat 2017
Dünya
‘Putin ve Erdoğan, S-400 füzelerini görüşecek’
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması ihtimalinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayındaki görüşmesinde ele alınacak konulardan biri olduğu belirtildi.

Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, Putin ve Erdoğan’ın 9-10 Mart’ta Rusya’da gerçekleştireceği görüşmenin gündemine ilişkin olarak, “Gündemde ticaret, turizm ve nükleer güç santrali (Akkuyu) inşaatında işbirliği ilk sırada olacak. Buna ek olarak Türk savunma sektörü ve S-400 sistemleri de konuşulacak” dedi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre Çevik şöyle devam etti: “NATO’daki bazı müttefiklerimiz Türkiye’nin S-400 sistemleri almasına karşı çıkıyor. Fakat biz bunda bir sorun görmüyoruz birçok NATO üyesi Rus silahları ve savunma sistemleri kullanıyor.”

Son güncelleme: 17:1728.02.2017
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