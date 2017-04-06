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Putin’den Suriye’deki katliamla ilgili ilk açıklama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmadan, asılsız suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

17:486 Nisan 2017
Dünya
Putin’den Suriye’deki katliamla ilgili ilk açıklama
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmadan, asılsız suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, telefon görüşmesinde İdlib’in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı konuştu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rus lider, Netanyahu’ya “Kime yönelik olursa olsun, kapsamlı ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılmadan asılsız suçlamalar yöneltilmesi kabul edilemez” dedi.

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı İdlib’deki saldırının emrini vermekle suçlamıştı. Öte yandan Kremlin’in aktardığına göre Netanyahu, St. Petersburg’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Putin ve Netanyahu, uluslararası toplumun terörle mücadele alanındaki çabalarını aktif hale getirmesinin önemine vurgu yaptı. Taraflar, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da istikrar ve güvenliğin sağlanması için Rusya-İsrail işbirliğini artırmaya hazır olduklarını da belirtti.

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