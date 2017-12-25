Putin’e iyi haber: En büyük rakibi aday olamıyor

Bugün korkunç bir otobüs kazasının meydana geldiği Rusya, siyaset sahnesinden gelen bir son dakika haberiyle daha gündeme oturdu. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşısına aday olması beklenen muhalif lider Navalny'nin adaylığı düşürüldü.

2017’nin son günlerinde Rusya, gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanmaya başladı bile… Gelecek yılki seçimlerde adaylar resmi başvurularını yaparken bugün muhalif lider Alexei Navalny ve destekçileri bir şok yaşadı.

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Mart ayında yapılacak seçimde aday olmak için başvuru yapan Navalny’nin bu hamlesi, Yüksek Seçim Komitesi tarafından bertaraf edildi. 13 üyenin olduğu komisyonda 12 üye Navalny’nin aday olmak için uygun olmadığını duyurdu. Navalny’nin adli sicilinin olması dolayısıyla devlet başkanlığına aday olmaması gerektiğini söyleyen komisyonun kararı muhalif kanadın tepkisini çekti.

Seçimlerde Putin’i zorlaması beklenen Navalny, bu karara itiraz edeceğini ve durumu yargıya götüreceğini açıkladı. Navalny, izinsiz gösteri düzenlemekten bu yıl içerisinde 3 kere hapis cezası almıştı.