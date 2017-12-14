Putin’in basın toplantısında davetsiz bir isim daha vardı

Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenledi. 54 gazeteciden 73 soru alan Putin'in bir de beklenmedik bir misafiri de vardı: O da Murmansk'taki balık fabrikalarından birinin direktörü

Rusya Devlet Başkanı Putin, her yıl sonu düzenlediği büyük basın toplantısını bugün yaptı. Putin 3 saat 45 dakikalık toplantıda 2018’deki devlet başkanlığı seçimi, Ukrayna meselesi, ABD ile ilişkiler ve Suriye krizinden Kuzey Kore’nin füze denemeleri, IKBY’deki bağımsızlık referandumu ve dopinge kadar geniş bir yelpazede gelen soruları yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yüzlerce gazetecinin takip ettiği yıl sonu basın toplantısını düzenledi. Toplantıyı AFP haber ajansı, Bloomberg haber ajansı, CNN televizyonu, The Guardian gazetesi, Şinhua haber ajansı gibi büyük yabancı basın kuruluşlarının yanı sıra bir dizi yerel ajansın muhabirleri de izledi.

Putin, Rusya’da Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal televizyonları ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii radyolarından canlı olarak yayınlanan toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin farklı soruları cevapladı.

54 gazeteciden 73 soru alan Putin’in değerlendirmelerinde ABD ile ilişkiler, Suriye krizi ve 2018’deki devlet başkanlığı seçimi öne çıktı.

Bu arada basın toplantısının beklenmedik bir misafiri de vardı: Murmansk’taki balık fabrikalarından birinin direktörü, sorunlarını anlatmak için kendini gazeteci olarak gösterip toplantıya ‘sızdığını’ söyledi.

Fabrika direktörü Putin’e sorusunu yöneltmeden, “Gazeteciyim diye yalan söyledim. Bana istediğinizi yapın. Evet, burada yasal yollardan gelmedim” dedi.

Duruma gülerek karşılık veren Putin, basın toplantısının sonunda gazetecilerin yeni yılını kutladı ve tüm soruları kabul edemediği için kırılmamalarını rica etti.

KRİZDEN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENİR

Düzenlediği yıl sonu basın toplantısında; Suriye krizini Şam’ın tek başına çözemeyeceğinin altını çizen Putin, bu krizin en çok etkilediği ülkenin de Türkiye olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump’la birbirlerine ikinci tekil şahısla hitap ettiklerini anlatan Putin, ABD’nin terörle mücadele çabalarını eleştirdi, savunmaya ABD kadar harcama yapmayacaklarını vurguladı ama ilişkilerin düzeleceğine inandığını da söyledi.

” 2018 YILINDA BAĞIMSIZ ADAYIM”

Bununla birlikte adaylığını açıkladığı 2018’deki devlet başkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Putin, bağımsız aday olarak katılacağını duyurdu. Putin, Aleksey Navalniy üzerinden sorulan muhalefet sorularına da “Rusya iktidarı, kimseden korkmadı ve korkmuyor. Ancak Rusya’nın 1990’lı yıllardaki haline dönmesine ve Ukrayna’daki mevcut durumun burada tekrarlanmasına izin veremeyiz” yanıtını verdi.

”GAZETECİLİK CAMİASI İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM”

Rus lider, “Hepinize, yakınlarınıza refah temenni ediyorum, bizler ve gazetecilik camiası için her şeyin en iyisini diliyorum” diyerek salondan ayrıldı.

Putin’in yıl sonu basın toplantısı sona erdi

Putin basın toplantısında 54 gazeteciden 73 soru aldı.