Putin’in eski eşiyle ilgili çarpıcı sır ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila Putin'in Fransa'da neredeyse servet değerinde bir villada, 37 yaşındaki sevgilisiyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Lyudmila Putin'in uzun süre boyunca nerede ne yaptığı hakkında pek bir bilgi yoktu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski eşi Lyudmila Putin’in, Fransa’da 7 milyon doların üzerinde değeri olan bir villada, ”37 yaşındaki bir işadamı” ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski eşi Lyudmila Putin, 2013 yılında boşanacaklarını duyurmuştu. 30 yıl evli kalan çiftin boşanmasının ardından, Lyudmila Putin’in ne yaptığı uzun süre boyunca bilinmiyordu.

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Hürriyet’in Washington Post’a dayandırdığı habere göre, Putin’in 58 yaşındaki eski eşinin ”37 yaşındaki işadamı Artur Ocheretny” ile birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

YAŞADIKLARI EV SERVET DEĞERİNDE

İkili Londra’nın Heathrow Havalimanı’nda birlikte görülürken, Lyudmila ve Artur Ocheretny’nin Fransa’da değeri 7.46 milyon doları bulan bir villada yaşadıkları bildirildi. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Fransa’nın güneyindeki villanın boşanmadan 6 ay sonra alındığını açıkladı.

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Lyudmila Putin’in resmi olarak bir zenginliği olmadığı, Rusya’da beyan ettiği mal varlığının çok küçük olduğu bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de 2015’deki mal varlığı beyanına göre yıllık 147 bin dolarlık maaşı, Moskova’da bir evi, bir arazisi ve üç otomobili bulunduğu kaydediliyor. Villanın kimin mal varlığıyla satın alındığıysa bilinmiyor.