Putin’in sır gibi sakladığı kızı o mu?

Yıllardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çocukları hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi. Dansçı Katerina Tikhonova'nın Putin'in kızı olduğu iddiası bir kez daha gündeme geldi.

Vladimir Putin’in kamuoyundan sır gibi sakladığı kızlarından birinin dansçı Tikhonova olduğu öne sürülmüştü. 2015 yılında bir Rus gazeteci, Tikhonova ile röportaj yapmış ancak o da gizemli bir şekilde internetten kaybolmuştu.

Konuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı ve akrobasi dansları camiasından bir meslektaşı, dansçı Katerina Tikhonova’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızı olduğunu doğruladı.

Reuters’in haberine göre doğrulama, Dünya Rock’n Roll Federasyonu’ndan (WRRC) bir yetkiliden geldi. Benzer bir haber 2 yıl önce de yapılmış ancak Rus kaynaklarınca bu iddialar yanıtsız bırakılmıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI KABUL ETTİ

WRRC Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Manfred Mohab Reuters’e yaptığı açıklamada Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğunu bildiğini söyledi. “Tihonov’un Putin’in kızı olduğunu biliyor musunuz?” diye sorulması üzerine Mohab’ın, “Evet, onu tanıyorum, evet, tabii.” diye yanıt verdiği, muhabirin soruyu yinelemesiyle Mohab’ın yine “Evet” yanıtını verdiği belirtildi.

GERİ ADIM ATTI

Ancak haber yayınlandıktan sonra Reuters’ı telefonla arayan Mohab’ın, “Putin’in kızı olup olmadığını doğrulayamam, onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum” dediği belirtildi.

Neden daha önceki açıklamasında Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğunu söylediği sorulduğunda ise, “İnan bana, anlamamı engelleyecek çok fazla ses vardı bu yüzden doğru anlayamadım, bu yüzden size doğru cevaplar verdiğimden emin olamadım” diyerek açıklamasını değiştirdiği iddia edildi.

Rus Gazprombank yönetim kurulu başkan yardımcısı Andrey Akimov da 2015 yılında Reuters’e, Tikhonova’nın Putin’in kızı olduğunu söylemiş ancak daha sonra açıklamasını reddetmişti. Putin, özel yaşamı konusunda hassas olmasıyla biliniyor ve kızları Maria ile Katerina’yi kamuoyunun gözünden uzak tutuyor.