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Rahim ameliyatının ardından seks bağımlısı oldu

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan bir kadın, tümör tedavisi için rahim ameliyatı geçirdikten sonra "seks bağımlısı" olduğunu öne sürdü.
Sozcu.com.tr
10:1313 Mart 2017
Dünya
Rahim ameliyatının ardından seks bağımlısı oldu
İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan bir kadın, tümör tedavisi için rahim ameliyatı geçirdikten sonra "seks bağımlısı" olduğunu öne sürdü.

The Daily Mail ve The Sun gibi çok satan gazeteler, 46 yaşındaki Sharon Whiteley’in hikâyesine geniş yer verdi.

Ameliyat öncesi pek fazla cinsel istek duymadığını söyleyen Whiteley, operasyon sonrası aşk hayatının hızlandığını ve 10’u aşkın erkekle birlikte olduğunu ifade etti.

Bir ajansa bağlı olarak modellik yapan ve kuaförlük eğitimi alan Whiteley, The Sun gazetesine konuşarak, Geçen hafta tümü 20’li yaşlarda üç erkekle birlikte oldum. Biri dört gün sürdü. Bunu sadece ameliyata bağlayabiliyorum” dedi.

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The Sun gazetesinin doktoru Carol Cooper, “Bunun nedeni histerektomi (rahim alma ameliyatı) olabilir. Büyük bir tümör alındı ve adet dönemleri durdu. Sharon, daha önce hiç hissetmediği bir şekilde seksten keyif alıyor olabilir” dedi.

ABD’deki Maryland Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yaygın kanının aksine, rahim alma ameliyatlarının ardından kadınların cinsel isteklerinin dramatik bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Maryland Üniversitesi’nin 13 bin kişiyle yaptığı araştırma, söz konusu ameliyattan sonra kadınların cinsel hayatlarında ciddi bir iyileşme yaşandığını gösterdi.

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Son güncelleme: 10:2813.03.2017
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