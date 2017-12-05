‘Rakka’da On Binlerce Patlayıcı Temizlenmeyi Bekliyor’

Amerika liderliğinde IŞİD’e karşı savaşan koalisyonun yetkililerinden biri, IŞİD’den kalan on binlerce el yapımı patlayıcının Rakka’dan temizlenmesinin yıllar alacağını söyledi. Koalisyon kuvvetleri IŞİD’in üç yıl önce hilafetin başkenti ilan ettiği Rakka’yı Ekim ayında temizlemişti.

Patlayıcıların yüksek teknolojiyle üretilmiş olduğunu belirten yetkili, bazı bombaların elektrikli süpürge gibi ev aletleri şeklinde olduğunu ve bazı evlerde 6-7 bombanın bulunduğunu açıkladı.

Ancak yetkililer IŞİD'e karşı süreçle ilgili genel olarak iyimser. Amerikan ordusunun verilerine göre Irak ve Suriye'de toplamda 7 milyon 700 bin kişi terör grubunun elinden kurtarıldı.

Savunma Bakanı Jim Mattis ile birlikte Kuveyt'te bulunan yetkili, hilafetin fiziksel olarak yok edildiğini söyledi ancak; IŞİD'in nihai bozguna uğratıldığının sanılmaması ve bu konuda daha çok yol kat edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Küçük grupların direnişi devam ediyor

Geçen yıl ABD liderliğindeki koalisyon, IŞİD'in Irak'taki son kaleleri olan Rakka ve Musul'u örgütten temizlemişti; ancak özellikle Fırat Nehri kıyısında hala direniş yapan küçük gruplar çarpışmaya devam ediyor. Günler önce 200 kişilik bir IŞİD grubu koalisyon askerlerine saldırmıştı.

Başlıca kaygılardan biri de çatışmalara neden olan Sünnilerin Şii politikalarından duyduğu memnuniyetsizlik ya da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın hala görevinin başında olması gibi sebeplerin ortadan kalkmamış olması.

Yetkililer Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısını vermeyi reddediyor. Resmi olarak Suriye'de 503 Amerikan askeri bulunuyor. Ancak Pentagon'un son raporuna göre bu sayı resmi açıklamanın üç katı olabilir.