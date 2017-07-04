‘Rakka’dan 185 bin kişi kaçtı’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Stephan O'Brien, Rakka'dan 185 bin kişinin kaçtığını söyledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Stephan O'Brien, Gaziantep BM İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. O'Brien, DEAŞ'a yönelik operasyonun başlatıldığı Rakka'dan şu ana kadar 185 bin kişinin kaçtığını ifade etti. BM olarak bu yıl ilk 6 ayda Suriye’de acil yardıma ihtiyacı olan 2 milyon 300 bin kişiye ulaştıklarını söyleyen O’Brien, “Geçen yıla oranla Suriye'ye yaptığımız yardımlarda azalma var. Yüzde 50 civarında azalma var. Bizim yeni fonlara ihtiyacımız var. Bütün herkesin insani yardım anlamında üzerine düşeni yapması gerekiyor. Şu anda sahada fedakarca çalışan insani yardım görevlilerimiz var. Geçen yıl 66 insani yardım görevlimiz Suriye'deki saldırılarda öldü, 144 görevlimiz de yaralandı. Çok zor şartlarda yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu yıl 2 milyon 300 bin kişiye acil yardım ulaştırdık” dedi.

Rakka’da insani bir krizin yaşandığını ve güvenlik sağlanamadığı için gerekli yardımları yeterince ulaştıramadıklarını aktaran O'Brien şöyle konuştu:

“Rakka'da şu anda devam eden operasyonlar var. Nisan ayından bu yana 185 bin kişi Rakka'dan kaçtı. Bu sayının artacağını bekliyoruz. Acil olarak o insanların suya ihtiyacı var. Bu büyük sıkıntı. Bu krizi çözmek için Türkiye ve diğer komşu ülkelerle görüşüyoruz. Yardım yapacak olsak bile şu anda orada çok büyük güvenlik problemi var. Rakka'dan kaçan insanlar için BM olarak biz merkezi bir tedarik noktası belirlemeye çalışıyoruz. Hem sivillerin güvenliği, hem de insani yardım görevlilerinin güvenliğini sağlayacak bir noktada yardımlarımızı ulaştırmak istiyoruz. Bunu da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yapmak istiyoruz. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ve bu süreçte STK'ların desteğine ihtiyacımız olacak.”