Rakka’dan kaçan IŞİD’liler ardından Ankara’dan ilk açıklama

Geçtiğimiz hafta Rakka'daki IŞİD'lilerin Türkiye'ye kaçtığına dair iddiaların ardından Türkiye'den bazı yetkililer Reuters'a konuştu ve "Bizimle bilgi paylaşımı olmazsa nasıl birlikte terörle savaşacağız" ifadesini kullandı.

İddialarda terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD’lilerin biyometrik verileri olduğu belirtilmişti. Reuters’ın geçtiği özel haberde ismini açıklamayan Türk yetkililer Rakka’dan kaçan IŞİD’liler hakkında herhangi bir veri olmadığını söyledi. ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nden görevliler Rakka’yı terk eden teröristlerin parmak izi de dahil olmak biometrik verilerine sahip olduklarını açıklamış ve “Gelecekte tekrar ortaya çıkarsa biliriz” ifadesini kullanmıştı.

Reuters’a konuşan iki üst düzey Türk güvenlik yetkilisi böyle bir veri görmediklerini söylerken, “Eğer ABD ya da koalisyonun IŞİD’lilerle ilgili verileri varsa ve bunu bizimle paylaşmıyorlarsa terörizmle birlikte nasıl mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan bir başka isim ise, “Biz herhangi bir biometrik veri almadık” derken üçüncü bir kişi ise bunu doğruladı.

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Geçtiğimiz hafta Başbakan Binali Yıldırım da yaşananlara tepki göstererek, “Silahlarıyla bırakılan IŞİD’liler Avrupa, ABD, dünyanın geri kalanında ve özellikle Türkiye’de masumların ölmesine neden olacak” dedi. Reuters’a ABD önderliğindeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada biometrik verilerin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG tarafından alındığı belirtildi. Reuters’a konuşan bir yetkili, sorgular ve yakalanan şüphelilerden alınan bilgiler ışığında Ankara’nın güvenlik önlemlerinin artırıldığı sınırlardan geçmiş olmasından şüphelendiğini öne sürdü.Türkiye ya da Avrupa’da bir tehdit unsuru için belirli bir istihbarat olmadığı kaydedilirken, güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu ve Avrupa ve ABD ile bilgi paylaşımına devam edildiği açıklandı.