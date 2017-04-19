‘Referandum eleştirilerini ciddiye alıyoruz’

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, gözlemcilerin 16 Nisan referandumu ara raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer Berlin‘de yaptığı açıklamada, gözlemcilerin 16 Nisan referandumu ara raporuna ilişkin olarak “Biz değerlendirmeleri dürüstçe araştırılmış, itinalı gözlemlenmiş buluyoruz. Bu nedenle de söylediklerini ciddiye alıyoruz” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre ‘Evet’ cephesinin az bir farkla seçimi kazandığını ve özellikle de bu nedenle eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen sözcü, referandumun ardından Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalıp kalmayacağı yönündeki tartışmanın ise şu an mantıklı olmadığını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberinde, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, idam cezasının yeniden yürürlüğe konulmasına yönelik olası bir referanduma Almanya’daki Türk vatandaşlarının katılıp katılmayacağı konusunun ise belirsiz olduğunu söyledi.

Sözcü, “Federal hükümet içinde bu konuda sonuçlanmış görüşme yok“ dedi. İdam cezasının Alman Anayasası’nın temel prensipleriyle çeliştiğini belirten sözcü bu bağlamda bazı eleştirel soruların gündeme gelebileceğini belirtti.

Federal hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer de Türk hükümetinin ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak zorunda olduğunu kaydetti.