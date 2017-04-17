Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
evet
%51.18
hayır
%48.82
Açılan Sandık %100.00

Referandum izleme komitesi üyesi: Eşit şartlarda yapılmadı

Türkiye’deki referandum sonuçlarına Avrupa’dan tepkiler geliyor. İsviçre Sosyal Demokrat Milletvekili olan ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) adına, Türkiye’de referandumu izleme komitesinde bulunan Pierre- Alain Fridez, "Referandum eşit şartlarda yapılmadı" dedi.

Ali GÜLEN
00:1317 Nisan 2017
Dünya
Referandum izleme komitesi üyesi: Eşit şartlarda yapılmadı
Türkiye’deki referandum sonuçlarına Avrupa’dan tepkiler geliyor. İsviçre Sosyal Demokrat Milletvekili olan ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) adına, Türkiye’de referandumu izleme komitesinde bulunan Pierre- Alain Fridez, "Referandum eşit şartlarda yapılmadı" dedi.

Avrupa Konseyi'nin talebi doğrultusunda Perşembe günü Ankara'ya giden Fridez daha sonra İstanbul'a geçti ve oradaki seçim bürosundan sonuçları izledi. Sonuçları Blick Gazetesi'ne değerlendiren Sosyal Demokrat Partili Fridez, “Gazeteciler ve politikacılar hapisteyken, referandumu değerlendirmek pek mantıklı değil” dedi.

“EŞİT BİR KAMPANYA OLMADI”

Türkiye'de aynı zamanda olağanüstü hal olduğunu da belirten Fridez ayrıca, “Oylama için eşit şartlar yoktu” diyerek, muhalefetin eşit şartlarda yarışmadığını da vurguladı. Fridez'in yanı sıra, İsviçre'den AGİT adına iki temsilci daha seçimleri izledi.

AGİT'in gözlemcilerinin başında bulunan Michael Link, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Hayır diyenler için adil ve eşit bir kampanya asla mümkün değildi” diye konuştu.

İLGİLİ HABERSon dakika... Schulz'dan referandum değerlendirmesiSon dakika... Schulz'dan referandum değerlendirmesi

 

İLGİLİ HABERİşte yurt dışı sonuçlarıİşte yurt dışı sonuçları

 

İLGİLİ HABER AB'den çok önemli açıklama AB'den çok önemli açıklama
Son güncelleme: 00:3517.04.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar