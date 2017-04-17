Referandum izleme komitesi üyesi: Eşit şartlarda yapılmadı

Türkiye’deki referandum sonuçlarına Avrupa’dan tepkiler geliyor. İsviçre Sosyal Demokrat Milletvekili olan ve AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) adına, Türkiye’de referandumu izleme komitesinde bulunan Pierre- Alain Fridez, "Referandum eşit şartlarda yapılmadı" dedi.

Avrupa Konseyi'nin talebi doğrultusunda Perşembe günü Ankara'ya giden Fridez daha sonra İstanbul'a geçti ve oradaki seçim bürosundan sonuçları izledi. Sonuçları Blick Gazetesi'ne değerlendiren Sosyal Demokrat Partili Fridez, “Gazeteciler ve politikacılar hapisteyken, referandumu değerlendirmek pek mantıklı değil” dedi.

“EŞİT BİR KAMPANYA OLMADI”

Türkiye'de aynı zamanda olağanüstü hal olduğunu da belirten Fridez ayrıca, “Oylama için eşit şartlar yoktu” diyerek, muhalefetin eşit şartlarda yarışmadığını da vurguladı. Fridez'in yanı sıra, İsviçre'den AGİT adına iki temsilci daha seçimleri izledi.

AGİT'in gözlemcilerinin başında bulunan Michael Link, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, “Hayır diyenler için adil ve eşit bir kampanya asla mümkün değildi” diye konuştu.

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