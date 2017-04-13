Referandumdan sonra vize serbestisi konusunda AB’ye son önerimizi sunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'dan sonra vize konusunda AB'ye son önerilerini sunacaklarını belirterek, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre Antalya’da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, vize serbestisi süreci konusunda “16 Nisan’dan sonra AB’ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır.” dedi.

Türkiye ile AB arasında geçen yıl Mart ayında imzalanan göç anlaşması Türk vatandaşlarına da vize serbestisi getirilmesini öngörüyordu. Ancak AB vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken kriterler kapsamında Türkiye’nin “Terörle Mücadele Kanunu”nda değişiklik yapılmasını talep etmiş, Ankara bu talebi reddetmişti ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanamamıştı.