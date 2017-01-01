Reina saldırısında hayatını kaybeden yabancıların uyrukları belli oldu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir İsrail vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda ölenler arasında Suudi Arabistan, Fas, Lübnan ve Libya vatandaşlarının da bulunduğu açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce AFP’ye yaptığı açıklamada, “Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok” demişti.

İsrail basını, saldırıdan bu yana kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Arap asıllı İsrail vatandaşı Lian Nasır’ın yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail’in Tira kentinde yaşayan Nasır’ın yılbaşını geçirmek için İstanbul’a geldiği ifade edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen 21 kurbandan 16'sının yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.