Reina’daki saldırının Lübnanlı kurbanı öleceğini tahmin etmiş

Al Arabia’nın Lübnan’ın IMLebanon haber sitesinden aktardığı habere göre annesini dört ay önce kanserden kaybeden 26 yaşındaki Rita Chami Facebook’ta, “Umarım (Türkiye’de) eğleneceğiz. En kötü senaryoda bir patlamada ölürüm ve annemin yanına giderim” yazdı.
Lübnan basınına konuşan genç kadının babası, “Onu durdurmak için çok uğraştım ama arkadaşlarıyla birlikte (Türkiye’ye) gitmeye karar verdi” dedi.
Öte yandan Rita’nın annesinin ölümünden sonra Facebook hesabında sık sık ölümle ilgili paylaşımlarda bulunduğu görülüyor.