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Reina’daki saldırının Lübnanlı kurbanı öleceğini tahmin etmiş

İstanbul'da yeni yıl eğlencesini kana bulayan korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerden biri olan Lübnanlı Rita Chami'nin İstanbul'a gelmeden önce Facebook'ta paylaştığı ilginç bir mesaj ortaya çıktı. Tüyler ürperten mesajı yazan Rita öleceğini tahmin etmiş...
Sozcu.com.tr
13:412 Ocak 2017
Dünya
Reina’daki saldırının Lübnanlı kurbanı öleceğini tahmin etmiş
İstanbul'da yeni yıl eğlencesini kana bulayan korkunç saldırıda yaşamını yitirenlerden biri olan Lübnanlı Rita Chami'nin İstanbul'a gelmeden önce Facebook'ta paylaştığı ilginç bir mesaj ortaya çıktı. Tüyler ürperten mesajı yazan Rita öleceğini tahmin etmiş...

Al Arabia’nın Lübnan’ın IMLebanon haber sitesinden aktardığı habere göre annesini dört ay önce kanserden kaybeden 26 yaşındaki Rita Chami Facebook’ta, “Umarım (Türkiye’de) eğleneceğiz. En kötü senaryoda bir patlamada ölürüm ve annemin yanına giderim” yazdı.

rita342Lübnan basınına konuşan genç kadının babası, “Onu durdurmak için çok uğraştım ama arkadaşlarıyla birlikte (Türkiye’ye) gitmeye karar verdi” dedi.

Öte yandan Rita’nın annesinin ölümünden sonra Facebook hesabında sık sık ölümle ilgili paylaşımlarda bulunduğu görülüyor.

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Son güncelleme: 14:1002.01.2017
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