Reuters: Irak, Türkiye ile Başika konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı

Reuters, Irak Başbakanı Haydar el Abadi'nin Türk askerinin Başika'dan çekileceğine dair Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını açıkladığını duyurdu.

Reuters’ın Irak devlet televizyonuna dayandırdığı habere göre Başika Kampı’ndaki Türk askeri, Irak’ın isteği doğrultusunda geri çekilecek.

Başbakan Binali Yıldırım bugün Irak’a ziyarette bulunarak Abadi ile bir araya geldi. İki ismin düzenlediği ortak basın açıklamasında da Başika konusunda açıklamalar yapıldı.

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA BAŞİKA KONUŞULDU

Bağdat’ta yapılan ortak basın toplantısında Abadi, “Başika konusunu konuştuk ve Türk askerinin Başika’dan çekilmesi konusunu ele aldık” açıklamasında bulunurken konuyla ilgili detay vermedi.

Binali Yıldırım ise konuşmasında “Başika’daki Türk askerinin varlığı keyfiyetten değil ihtiyaçtan doğmuştur. Bu konuyu bir şekilde dostane şekilde bir çözüme ulaştıracağız” dedi.

Yıldırım Başika ile ilgili olarak, “Irak hükümetinin hassasiyetini biliyoruz. Burada işler yoluna girdiğinde gerekilen yapılacak. Bu kadar açık ve net” dedikten sonra Abadi de, “En yakın zamanda çözülecektir” demekle yetindi.