Roma’nın ‘tüysüz’ Noel ağacı memleket meselesi oldu

Sabah bindiğim otobüs Venedik Meydanı'ndan geçerken yanımda oturan kadının kendi kendine söylenmeye başladığını duyuyorum: "Zavallıcık, aynen Roma gibi, bakımsız, çökmüş!" Camdan dışarı bakınca bu ortayaşlı İtalyanı üzenin ne olduğunu hemen anlıyorum: Noel ağacı.

İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezindeki Venedik Meydanı’na dikilen Noel ağacı, “acıklı görüntüsü kentin çöküşünü yansıttığı” gerekçesiyle ulusal bir meseleye dönüştü.

Her Noel öncesi olduğu gibi bu yıl da Aralık başında Roma’nın en işlek meydanlarından Venedik Meydanı’na dev bir Noel ağacı yerleştirildi. Roma Belediyesi’nin 48 bin euro ödeyerek ülkenin kuzeyindeki Dolomiti Dağları’ndan getirttiği ladin türü ağaç birkaç gün içinde kentin en hararetli tartışma unsuru haline geldi.

Seyrek dalları ve kırılgan görüntüsü nedeniyle “acıklı” bulunan ağaca, “uyuzdan tüyleri dökülmüş-tüysüz” anlamına gelen “spelacchio” ve “tuvalet fırçası” lakapları takıldı.

‘Dallarımdan çok takipçim var’

Romalılar böyle bir ağacın, üstelik de belediye kasasından onbinlerce euro ödenerek, kentin merkezine dikilmesini sosyal medyada protesto ederken Twitter’da “Spelacchio” adıyla bir parodi hesabı açıldı. Binlerce takipçisi olan Spelacchio hesabının en beğenilen tweet’lerinden biri de “Dallarımdan çok takipçim var” mesajı oldu.

Corriere della Sera gazetesi, ağaç için “Roma’nın bugünkü durumunu mükemmel yansıtıyor: Üzücü, yetersiz ve yalnız” dedi.

Haziran 2016’da Roma Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana kentin sorunlarını çözmede yetersiz kalmakla eleştirilen Virginia Raggi ve bağlı olduğu 5 Yıldız Hareketi de eleştirilerden nasibini aldı. Gelecek Mart ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde “Spelacchio vakası” nedeniyle 5 Yıldız Hareketi’ne işbilmezlik suçlamaları yağmaya başladı.

‘Ağaçla birlikte Roma’nın imajı da ölüyor’

Aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, genel seçimleri 5 Yıldız Hareketi’nin kazanması durumunda tüm ülkenin “Spelacchio modeli”yle yönetileceği imasıyla “Roma’da neler olduğunu gördük. Ülke yönetimine Spelacchio modelinin gelmemesini umuyorum” dedi.

İtalya’nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni de “Roma’nın üzüntüden ve bakımsızlıktan ölen zavallı Noel ağacının görüntüsü, başkentin Virginia Raggi’nin döneminde ne duruma düştüğünün belirtisidir” yorumunu yaptı.

Haydi İtalya partisinden Lazio Bölge Meclisi Üyesi Adriano Palozzi de “Spelacchio huzur içinde uyusun. Onunla birlikte sevgili Roma’mızın imajı da ölüyor. Raggi yönetimindeki belediyenin işbilmezliği ve şarlatanlığı yüzünden tüm dünyaya rezil oluyoruz” dedi.

Spelacchio vakası Sayıştay’a taşındı

Noel ağacı tartışması, tüketicileri koruma derneği Codacons tarafından Sayıştay’a taşındı. Codacons, ağacın derhal değiştirilmesini ve finansmanıyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

Codacons, “Spelacchio’nun bu şekilde Venedik Meydanı’nda durmaya devam edemeyeceği açıktır. Ağacın görüntüsü, Romalıları ve bugünlerde kenti ziyaret eden çok sayıdaki turisti yaralayacak derecede acıklıdır” dedi.

Spelacchio’nun sağlık ve estetik durumunun gün geçtikçe kötüleştiği haberleri gelirken, Facebook’ta “Spelacchio için cenaze töreni” etkinliği oluşturuldu. 25 Aralık’ta yapılacak senal cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katılma niyetini bildirdi.