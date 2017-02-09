Romanya’da protestolar istifa getirdi

Romanya'da yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayı suç kapsamından çıkaran kanuna karşı düzenlenen protestolar yeni bir istifa getirdi. Adalet Bakanı Florin Iordache görevini bıraktığını açıkladı.

Romanya'da yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayı suç kapsamından çıkaran kanuna karşı düzenlenen protestolar yeni bir istifa getirdi. Adalet Bakanı Florin Iordache görevini bıraktığını açıkladı.

Romanya’daki tartışmalı ‘af kanunu’na karşı günlerdir devam eden protestolar nedeniyle Adalet Bakanı Florin Iordache’ın bugün görevinden istifa ettiği bildirildi. Bakan istifa kararını Bükreş’te verdiği basın toplantısında açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Bakanın istifasına Başbakan Sorin Grindeanu’nun ve günlerdir devam eden, on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin baskısı neden oldu.

Geçen hafta da bir istifa gündeme gelmişti. Ancak Ticaret Bakanı lorin Jianu, hükümeti protesto etmek amacıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Romanya’daki kanun, bazı dosyalarda yolsuzluk ve görevin kötüye kullanılmasını suç olmaktan çıkarıyor. Günlerdir ülkede on binlerce kişinin düzenlediği protesto gösterileri nedeniyle hükümet yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçti.

Ancak ülkede protesto gösterileri dinmedi. Muhalefet hükümetin düşürülmesi için gensoru vermiş ancak önergeye destek yeterli olmadığı için hükümet iktidarda kalmayı başarmıştı.