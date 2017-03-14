Rotterdam Belediye Başkanı: Ateş izni verdik

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb cumartesi gecesi yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı bir detayı basına anlattı. Aboutaleb, kriz gecesinde Hollanda polisi ile Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın korumaları arasında silahlı çatışma yaşanabilme ihtimali doğduğunu açıkladı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb cumartesi gecesi yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı bir detayı basına anlattı. Aboutaleb, kriz gecesinde Hollanda polisi ile Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın korumaları arasında silahlı çatışma yaşanabilme ihtimali doğduğunu açıkladı.

Hollanda’nın Nos Tv kanalına konuşan Belediye Başkanı Aboutaleb, özel time ateş etme yetkisinin verildiğini ifade etti.

Aboutaleb, o gece yaşananlara dair şunları anlattı:

“Bakanın 12 tane adamı vardı ve bu korkutucuydu. Silahlı olup olmadığını bilmediğimiz geniş omuzlu adamlardı. Bu nedenle özel timleri getirdik. Bir saldırı olursa bunun üstesinden gelebileceğimizden emin olmalıydık.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmesine karşılık olarak, Almanya üzerinden kara yoluyla Hollanda’ya gelen Aile Bakanı Kaya, Rotterdam’daki West Blaak semtinde bulunan Türkiye Başkonsolosluğu’na geçmek istemiş; güvenlik güçleri hem başkonsolosluk binasını hem de konsolosluk resmi konutunu giriş-çıkışlara kapatınca büyük çaplı bir krizin fitili ateşlenmişti.

Gelişmeler üzerine Rotterdam’da yaşayan Türkler Bakan Kaya’ya destek için başkonsolosluk binasının önüne geldi ve protestolar başladı. Hollanda polisi prostestoculara köpeklerle müdahale etti.

Saatler süren gerilimin ardından “istenmeyen yabancı” ilan edilen Bakan Kaya Almanya’ya sınır dışı edilmişti.