Ruhani İstanbul’dan Dünya’ya seslendi

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği haberde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasına yer verildi. İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuşan Ruhani, Müslüman ülkelere seslenerek İsrail'e karşı birleşme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul’da açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararı sonrasında Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Filistinlilerin haklarını savunmak için birlik olma çağrısında bulunan Ruhani, sert ifadeler kullandı.

İstanbul’da acil olarak bir araya gelen liderlerden biri olan Ruhani, “Müslüman ülkeler iç sorunlarını diyalog yoluyla çözerek İsrail’e karşı birlik olarak birleşmeli. İsrail, krizin vurduğu bölgede gerilim tohumları ekiyor” ifadesini kullandı.