Ruhani ve Esad telefonda görüştü: Terörle mücadelede Suriye’nin yanındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Suriye'ye terörle mücadelede destek vereceğini belirtti.

Suriyeli mevkidaşına “İran terörle mücadelede Suriye halkı ve Suriye hükümetinin yanında olacak” diyen Ruhani, ayrıca ‘Tahran’ın Suriye’nin kalkındırılmasına aktif olarak katılmaya hazır olduğunu’ kaydetti.

Soçi’de Rusya ve Türkiye liderleriyle yaptığı görüşmeyi de yorumlayan Ruhani, “Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Soçi zirvesi, gerekli zamanda atılmış iyi bir adım oldu. Tüm taraflar, şimdiki durumda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yapılmasının, Suriye’nin istikrarı ve güvenliği için iyi bir adım olacağı konusunda uzlaşma sağladı” ifadelerini kullandı.