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Ruhani’den flaş Suriye açıklaması!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda Suriye sorununu çözebileceğini ifade etti.
19:4617 Ocak 2017
Dünya
Ruhani’den flaş Suriye açıklaması!
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda Suriye sorununu çözebileceğini ifade etti.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya'nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

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Ruhani, “Tüm çabamız Astana'nın Suriye'deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olup son adım olmamasına yöneliktir” dedi.

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İran Cumhurbaşkanı, “İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye'de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğiniz gösteriyor” diye konuştu.

Son güncelleme: 19:4717.01.2017
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