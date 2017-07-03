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Son dakika… Ruhani’den Türkiye’ye sert eleştiri

Tahran yönetimi, bölgede artan kum fırtınaları hakkında açıklama yaptı. İran lideri Ruhani, üstü kapalı bir biçimde Türkiye'yi eleştirdi.

Sozcu.com.tr
12:043 Temmuz 2017
Dünya
Son dakika… Ruhani’den Türkiye’ye sert eleştiri
Tahran yönetimi, bölgede artan kum fırtınaları hakkında açıklama yaptı. İran lideri Ruhani, üstü kapalı bir biçimde Türkiye'yi eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki baraj projelerini eleştirdi. Fırat ve Dicle üzerinde yapılan baraj projeleri hakkında Tahran’da yaşanan kum fırtınaları üzerine düzenlediği bir basın toplantısında konuştu. Ruhani’nin konuşması AP haber ajansı ve New York Times’ta yer buldu.

Toplantıda Türkiye’nin adını geçirmeyen Ruhani, Suriye ve Irak’a akan büyük nehirlere yapılan barajları eleştirdi ve bunların etkisinin yıkıcı olacağını ifade etti. Ruhani, baraj inşaatlarının durdurulması gerektiğini ve bunun bütün Orta Doğu için “tehlikeli” olduğunu ifade etti.

Son güncelleme: 12:1503.07.2017
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