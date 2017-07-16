Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ruhani’nin kardeşi gözaltına alındı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bir şok yaşadı. Ruhani'nin kardeşi olan ve aynı zamanda danışmanlık görevini de üstlenen Hüseyin Feridun gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
16:0216 Temmuz 2017
Dünya
Ruhani’nin kardeşi gözaltına alındı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bir şok yaşadı. Ruhani'nin kardeşi olan ve aynı zamanda danışmanlık görevini de üstlenen Hüseyin Feridun gözaltına alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun gözaltına alındı. Ruhani’nin danışmanı olarak da görev yapan Feridun’un finansal suçlar sebebiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Feridun’un kefaletle serbest bırakıldığı fakat daha sonra güvence veremediği için cezaevine nakledildiği kaydedildi. İran yargısından sözcü Gholamhossein Mohsani-Ejeje, “Bu kişi hakkında çok sayıda soruşturma yürütülmekte” ifadesini kullandı. Ejeje, Feridun’un kefalet şartlarını yerine getirmesi durumunda serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi.

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar