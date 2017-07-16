Ruhani’nin kardeşi gözaltına alındı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bir şok yaşadı. Ruhani'nin kardeşi olan ve aynı zamanda danışmanlık görevini de üstlenen Hüseyin Feridun gözaltına alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun gözaltına alındı. Ruhani’nin danışmanı olarak da görev yapan Feridun’un finansal suçlar sebebiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Feridun’un kefaletle serbest bırakıldığı fakat daha sonra güvence veremediği için cezaevine nakledildiği kaydedildi. İran yargısından sözcü Gholamhossein Mohsani-Ejeje, “Bu kişi hakkında çok sayıda soruşturma yürütülmekte” ifadesini kullandı. Ejeje, Feridun’un kefalet şartlarını yerine getirmesi durumunda serbest bırakılacağını da sözlerine ekledi.