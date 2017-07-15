Rum bakandan Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı açıklamalar

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs için kritik görüşmelerden bir sonuç çıkmamasının ardından Kıbrıs'ta doğal gaz arama çalışmalarına hızla başlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalar geldi.

Kıbrıs için hayati öneme sahip olan görüşmelerde bir sonuç alınamadan masadan kalkılmasından sonra Akdeniz’de sular ısınıyor.

Önceki gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz’in doğusunda doğal gaz sondaj çalışmalarına başlamasının ardından TCG Gökçeada, West Capella isimli gemiyi izlemeye başlamıştı. Bu gelişmenin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden bir açıklama geldi.

Açıklamayı yapan isim ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Savunma Bakanı Christoforos Fokaides oldu. TCG Gökçeada’nın sondaj çalışmalarına bir etkisi olmadığını söyleyen Fokaides, tansiyonun yükselmesinin Rum Yönetimi için istenilen bir şey olmadığını söylerken, Ankara’nın bu hamlesinin, “Enerji planını ertelemek için yapılmış” olduğunu iddia etti.

Cyprus Mail Online haber sitesinde ise Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotrypis’in ifadeleri yer aldı. Lakkotrypis, sondaj çalışmalarının Cumartesi veya en geç pazar başlayacağını söyledi.