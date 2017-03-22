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Son dakika… Rus askerinden skandal poz!

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları yolundaki iddialar gölgesinde Rus askerleri dün Halep'teki nevruz kutlamalarına katılarak, PYD/YPG flamalarıyla poz verdi.
Sozcu.com.tr
13:1622 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Rus askerinden skandal poz!
Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları yolundaki iddialar gölgesinde Rus askerleri dün Halep'teki nevruz kutlamalarına katılarak, PYD/YPG flamalarıyla poz verdi.

DHA’nın haberine göre; bölgedeki Rus askerlerine komuta eden Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sırasında koluna terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin armasını taktı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

YPG Sözcüsü Redur Helil, geçen günlerde Rusya’nın Afrin’de üs kuracağını açıklamıştı. Rusya ise bu iddiayı yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye topraklarında yeni Rus askeri üsleri açma planı yok” denildi.

Açıklamada, Rusya’nın bölgede Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezi’nin bir şubesini açacağı belirtildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

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