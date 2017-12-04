Rus Dışişleri: NATO ihtiyaç halinde kullanmak için Avrupa’da üs kuruyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Dairesi Başkanı Andrey Kelin, NATO’nun Avrupa ülkelerinde ihtiyaç halinde kullanmak için üs kurduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Kelin, NATO'nun Baltık ülkeleri ile Avrupa'nın doğu ve kuzeyinde 10 bin asker ve yüzlerce askeri teçhizat ile uçak konuşlandırdığını belirtti.

Kelin “İttifak Avrupa'da gerekli olması halinde kullanabilmek için bir üs, hücum birliği kuruyor. Baltık ülkeleri, Avrupa'nın doğusu ve kuzeyinde 10 bin asker, yüzlerce askeri teçhizat ve uçak var” dedi.

‘TEHLİKELİ BİR SİLAH YARIŞINA GÖTÜRECEK’

Kelin, İttifak'ın Rusya sınırlarındaki donanma ve hava kuvvetleri faaliyetlerinin de arttığını ekleyerek “NATO'nun Avrupa'daki güç dengesini değiştirme yönünde attığı adımlar tehlikeli bir silah yarışına götürecek” ifadelerini kullandı.

Kelin, ABD'nin de Balkan ülkelerini NATO'ya çekmek için siyasi baskı kullandığını vurguladı.