Rus gazeteciden Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili çarpıcı iddia | Son dakika haberleri

Rus basınında, Pazartesi günü gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili çarpıcı bir haber yer aldı. İki liderin ortak basın toplantısının öncesinde salona bir masa getirildiği ve daha sonra bir anda masanın kaldırıldığı ifade edilirken, bunun nedeninin ise planlarda yaşanan bir son dakika değişikliği olduğu belirtildi. İşte yaşananlar...

Türkiye’de gazetecilik zor zanaat. Bazen görülen haber yazılamaz, çekilen bir fotoğraf yayınlanamaz. Basit şeyler bile!

Örnekler çoğaltılabilir, ancak hiç gerek yok. Bu ‘nahoş durumu’ hem “iyi” gazeteciler, hem de okurlar bilir. Son garip örnek, pazartesi günü Ankara’da yaşanmış. Yaşanmış diyoruz, bizim yeni haberimiz oldu. Üstelik, taa Rusya üzerinden! Evet, Ankara’da Ak Saray’da yaşanan, fotoğraflanabilen bir olayı Rusya üzerinden iki gün sonra öğreniyoruz.

Anlatalım da siz de şaşırın;

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Suriye’de Esad’la kucaklaştıktan sonra Ankara’ya geliyor. Erdoğan kendisini karşılıyor, ikili görüşmeye geçiliyor. Onların gündemi hayli yoğun, ancak çıkışta yapılacak basın toplantısı için görevliler daha da yoğun. Hummalı bir çalışma var. İki liderin konuşması için genellikle iki kürsü konulan platforma bu kez dev bir masa çıkarılıyor. Masa büyük bir titizlikle yerleştiriliyor. Demek, farklı bir durum söz konusu. Ancak, kimse bir şey bilmiyor, söylemiyor.

Erdoğan ve Putin’in uzun süreceği beklenen görüşmesi hayli kısa tutuluyor. Liderler çıkmaya hazırlanırken, salonda panik havası yaşanıyor. Aniden karar değişiyor. Onlarca görevli salona, platforma yöneliyor. Az önce yerleştirilen masa alel acele kaldırılıp, taşınıyor. Yerine iki kürsü konuyor. Az sonra, liderler gelip basın toplantısına katılıyorlar.

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Buraya kadar neler olduğunu salondakiler anlayamıyor ya da içlerinden bazıları durumun ne olduğunu öğreniyor ama bu Türk kamuoyuna haber olarak yansıyamıyor. Öğrenmemiz için iki gün geçmesi ve Putin’in tüm dış gezilerine katılan Rus Kommersant gazetesinden Andrey Kolesnikov’un haberini yazması gerekiyor.

Onun bu haberi yazması da yetmiyor, yazdığı gazetedeki haberi bir Türk gazetecinin görüp, çevirip ülkesine göndermesi gerekiyor. İşte burada devreye Hürriyet gazetesinin Moskova muhabiri Nerdun Hacıoğlu giriyor. Haberi Türkçeleştirince Saray’da masa taşımanın nedenini anlıyoruz. Meğer, pazartesi günü Ak Saray’da Türkiye ile Rusya arasında Batı dünyasının merakla beklediği S-400 füzeleriyle ilgili son imzalar törenle platforma getirilen masada atılacakmış. Ne olduysa olmuş, bu imza töreninden son saniyelerde vazgeçilmiş. İşte, haberi sayesinde öğrendiğimiz Rus gazeteci Kolesnikov’un o haberi:

MASA SAHNEDEN İNDİRİLDİ

“İlk sürpriz, Putin-Erdoğan ikili temasının beklenenden kısa sürmesiydi. Rus heyeti, heyetler arası görüşmenin yakında başlamayacağı düşüncesindeydi. Ancak kısa sürede görüşme salonuna davet edilmeleri heyette şaşkınlık yarattı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, erken davet edileceklerini beklemediği için salona koşarak yetişti. Daha sonra Putin ile Erdoğan'ın basına ortak açıklama yapacakları salonda ilginç anlar yaşandı. Görevliler dev bir masayı kürsüye sürükleyerek çıkardı. Kasanın yanına iki sandalye ve kalem kondu. Tarafların bir anlaşma imzalamaya hazırlandıkları sezinleniyordu.”

“Ancak beklenen olmadı. Putin ile Erdoğan'ın kürsüye çıkmalarına dakikalar kala, o büyük masa sahneden indirildi. Rus heyetinden bir tanıdık, masanın S-400 anlaşmasının imzalanması için getirildiği imasında bulundu. Tabi daha sonra basından hiçbir soru alınmayan basın toplantısında, Putin S-400 ile ilgili son detayları kendisi söyledi. S-400 sistemiyle ilgili nihai imza yakın gelecekte Rusya'nın Türk tarafına gerekli krediyi açtıktan sonra imzalanacağını söyledi. Böylece Putin en derin pazarlıkları Türkiye ile yapmış oldu. Dün Putin, uçağını bir de Kudüs'e indirseydi tam Ortadoğu turu olacaktı.”