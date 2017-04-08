Rus kozmonot Georgiy Greçko yaşamını yitirdi

Novosti Kosmonavtiki (Uzay Haberleri) dergisi, efsanevi Rus kozmonot Georgiy Greçko'nun 85 yaşında hayata veda ettiğini bildirdi.

Rus kozmonotunkaldığı hastanede kalp yetmezliği sonucunda öldüğünü ifade eden kozmonotun kızı, eşi Lyudmila’nın kozmonotun hayatının son dakikalarında yanında olduğunu ifade etti. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) da kozmonotun yaşamını yitirdiğini doğrulayarak, Georgiy Greçko’nun ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

‘UZAYDA 135 GÜN KALDI’

Sputnik’te yer alan habere göre, 25 Mayıs 1931’de Leningrad’da (St.Petersburg) doğan Greçko, uzaya ilk yolculuğunu 1975 yılında Soyuz-17 uzay gemisi ile gerçekleştirdi. İki kez Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına sahip olan Greçko, üç kez uzaya çıkarak uzayda toplam 135 gün geçirdi ve bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mühendis eğitimine sahip olan Greçko, ilk uydunun fırlatılması ve uzayda araştırma istasyonlarının kurulması gibi çalışmalarda yer aldı. Greçko, hayatında birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.